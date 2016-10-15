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ХРОНОГРАФ
Новый президент «Башнефти» посетил офис компании в Уфе// 15.10.2016
Также он побывал на нефтеперерабатывающих заводах.
Новый президент «Башнефти» Андрей Шишкин, которого избрали на должность 13 октября, посетил офис компании в Уфе и нефтеперерабатывающие заводы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе компании эту информации подтвердили.
Собеседник агентства рассказал, что 14 октября Шишкин встретился с топ-менеджерами офиса «Башнефти» в Уфе и осматривает НПЗ вместе с вице-президентом «Роснефти» по нефтепереработке Александром Романовым.
Источники издания рассказывают о том, что в компании произошла масштабная смена руководства: были уволены около 20 топ-менеджеров компании, в том числе все вице-президенты, не входящие в правление, руководители департаментов, а также главный бухгалтер и главный аудитор.
В «Роснефти» информацию о смене кадров не комментируют.
«Башнефть» стала «дочкой» «Роснефти» 13 октября. Утром в тот день был досрочно расторгнут контракт с Александром Корсиком, который руководил предприятием с 2011 года. Также был избран новый состав правления.
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