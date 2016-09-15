В Башкирии назначили экспертизу после смерти ребенка от кастрюли супа

Годовалый мальчик опрокинул на себя горячий суп, пока мама отвлеклась от плиты.

Фото: Кристина Дейнеко

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка в Кигинском районе Башкирии.

6 сентября из Кигинской центральной районной больницы поступило сообщение о смерти годовалого малыша. Как выяснилось, вечером 5 сентября его мама готовила суп в своем доме в селе Старомухаметово. Малыш находился в этой же комнате. Женщина чем-то на время отвлеклась и не уследила за мальчиком, который опрокинул на себя кастрюлю с супом, стоящую на плите.

Ребенка с термическими ожогами мама отвезла в районную больницу только на следующее утро. В больнице малыш скончался.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе следкома Башкирии. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.