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15 сентября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии назначили экспертизу после смерти ребенка от кастрюли супа// 15.09.2016
Годовалый мальчик опрокинул на себя горячий суп, пока мама отвлеклась от плиты.
Фото: Кристина Дейнеко
Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка в Кигинском районе Башкирии.
6 сентября из Кигинской центральной районной больницы поступило сообщение о смерти годовалого малыша. Как выяснилось, вечером 5 сентября его мама готовила суп в своем доме в селе Старомухаметово. Малыш находился в этой же комнате. Женщина чем-то на время отвлеклась и не уследила за мальчиком, который опрокинул на себя кастрюлю с супом, стоящую на плите.
Ребенка с термическими ожогами мама отвезла в районную больницу только на следующее утро. В больнице малыш скончался.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе следкома Башкирии. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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