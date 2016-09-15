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15 сентября, четверг
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ХРОНОГРАФ
ГОСТ пластиковых окон изменен из-за выпадения детей в Башкирии// 15.09.2016
Малыши регулярно продавливают москитную сетку и выпадают из окон.
Фото: pixabay.com
- С первого сентября 2016 года ГОСТ на конструкцию пластиковых окон изменился, - сообщили в пресс-службе Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний республики. Теперь производители не имеют права продавать конструкции без специальных запорных механизмов, которые предотвращают выпадение детей из она.
Изменение ГОСТа - «Блоки оконные. Общие технические условия» в части установления требований безопасной эксплуатации поворотно-откидных створок окон. Теперь окна можно будет открывать для проветривания за счет «параллельно-выдвижного открывания, обеспечивающего интенсивное проветривание за счет образования щели по всему периметру оконного блока». То есть замок безопасности будет допускать откидное положение окна либо параллельно-выдвижное открывание его створок. Нововведение отвечает требованиям безопасности, исключает травматизм и выпадение за счет щели по всему периметру окна.
Изменению ГОСТа послужило регулярное выпадение из окон в республике. Как правило, трагедии случались в момент отсутствия родителей, когда дети на некоторое время оставались без присмотра. Малыши забирались на подоконник и выдавливая москитные сетки выпадали из окон.
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