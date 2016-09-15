В Уфе закроют движение на перекрестке Невского-Первомайской

Ольга КОРЗИК

Эти меры приняты из-за ремонта ливневой канализации.

В Уфе с 23.00 15 сентября до 06.00 16 сентября этого года будет закрыто движение автотранспорта по улице Александра Невского, в районе ее пересечения с улицей Первомайской, сообщает городская администрация. Это связано с ремонтом ливневой канализации.