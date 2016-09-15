|
15 сентября, четверг
|
ХРОНОГРАФ
В Уфе закроют движение на перекрестке Невского-Первомайской// 15.09.2016
Эти меры приняты из-за ремонта ливневой канализации.
В Уфе с 23.00 15 сентября до 06.00 16 сентября этого года будет закрыто движение автотранспорта по улице Александра Невского, в районе ее пересечения с улицей Первомайской, сообщает городская администрация. Это связано с ремонтом ливневой канализации.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.09.2016 // СПОРТ
Футбольный клуб «Уфа» назвал своих кандидатов в сборную России
15.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Убийство почтальона в Башкирии признали несчастным случаем
15.09.2016 // ПУЛЬС
Хамитов: Мы пока с решением демографической проблемы не справляемся
15.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Сможет ли в Башкирии победить административный ресурс?
15.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии собрали средства на лечение Ренаты Муртазиной
14.09.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» эффектно завершил проигрышную серию
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте