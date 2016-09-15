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ХРОНОГРАФ
Убийство почтальона в Башкирии признали несчастным случаем// 15.09.2016
Гострудинспекция завершила расследование.
Гострудинспекция завершила расследование убийства, который произошел 20 августа с почтальоном Кармаскалинского почтамта в Башкирии. В ходе расследования было установлено, что неизвестный напал на женщину, разносившую пенсии и нанес ей травму головы, от которой та скончалась. Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции республики, несчастный случай связан с производством.
Причиной несчастного случая признаны противоправные действия третьих лиц, а также недостаточное обеспечение необходимым количеством сотрудников, задействованных в охране и сопровождении почтальонов, осуществляющих доставку пенсий.
Напомним, что утром 20 августа 48-летняя сотрудница почты выехала для раздачи пенсий в Разъезд Ибрагимово, но к месту раздачи пенсий не дошла. Коллеги обнаружили тело потерпевшей с травмами головы на окраине деревни. Известно, что у почтальона была сумка с 900 тысячами рублей, которую при ней не нашли.
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