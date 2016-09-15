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15 сентября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии пользователя «Вконтакте» обвинили в экстремизме// 15.09.2016
На парня завели уголовное дело за контент в интернете.
28-летний Павел Емельянов обвиняется по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за преступление, которое он совершал в период с 2013 по 2016 годы.
Сидя у себя в квартире в Стерлитамаке, Емельянов разместил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» изображения, комментарии и видеозаписи экстремистского содержания. Размещенный им контент в результате проведенной экспертизы признан направленным на возбуждение межнациональной розни и унижение национального достоинства народа северного Кавказа.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Стерлитамака, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения.
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