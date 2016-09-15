Депутаты горсовета Уфы утвердили правила работы для своих преемников

Наталья КУЗНЕЦОВА

Они приняли документы, регламентирующие работу нового состава.

Фото: Кристина Дейнеко

На последнем своем заседании действующий состав уфимского горсовета принял ряд документов, работать по которым будут уже новые депутаты. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Депутаты внесли поправки в регламент своей работы. Теперь он будет постоянным, кроме того совет будет работать по сессиям.

- Весенняя сессия установлена с января по июнь, осенняя – с августа по декабрь, - говорится в сообщении пресс-службы. - Ранее такого понятия, как сессия, в городском совете не существовало, и депутаты проводили заседания ежемесячно.

Кроме того, расширен перечень уважительных причин отсутствия депутатов на заседании. В него в частности включен отпуск по основному месту работы.

Также совет принял положение, согласно которому депутаты должны публиковать сведения о доходах. В открытом доступе будут размещаться перечень недвижимости, транспортных средств, декларированный годовой доход самих депутатов и членов их семей. Необходимо также будет указывать источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, если общая их сумма превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года.

Также депутаты изменили порядок голосования за своего спикера. При выборах председателя горсовета ранее депутаты теоретически могли проголосовать за любое количество кандидатов. Теперь они могут отдать свой голос только за одного кандидата.



