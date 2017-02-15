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ХРОНОГРАФ

В Башкирии проблема бытовых отходов берет за горло: Хамитов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 15.02.2017
Много мусора после себя оставляют и туристы, которые посещают республику

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Глава Башкирии одной из главных экологических проблем считает решение вопроса с твердыми коммунальными отходами. По его словам она «нас уже берет за горло».

- По сравнению с тем, что было 30-40 лет назад, количество отходов, ТКО выросло кратно: упаковки, уровень жизни и т.д. Всё это привело к тому, что сегодня эту тему мы считаем одной из приоритетных, - сказал Хамитов. - Сопряжённая с этой же темой неожиданно выходит тема туризма.По прошлому году мы почти на 50 процентов увеличили внутренний, въездной туризм. Нашу республику посетили 1,4 млн человек. Все они привозят с собой и оставляют или бросают отходы, мусор. Таким образом, давление на окружающую среду растёт. Мы боремся за туристов, с одной стороны. С другой стороны, не так много желающих убирать за туристами то, что они оставляют на нашей территории. Но, тем не менее, такая проблема есть.

Еще одна проблема, не решённая в наших городах, – поверхностный сток и отсутствие цивилизованной ливневой канализации.

- Мы с вами знаем, что весной с территории городов в наши реки смоет такое количество загрязняющих веществ, которое не снилось и даже не может быть достигнуто ни одним промышленным производством. Мы этого делать не умеем, - сказал Хамитов.

 

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