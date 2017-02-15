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ХРОНОГРАФ
В Башкирии проблема бытовых отходов берет за горло: Хамитов// 15.02.2017
Много мусора после себя оставляют и туристы, которые посещают республику
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Глава Башкирии одной из главных экологических проблем считает решение вопроса с твердыми коммунальными отходами. По его словам она «нас уже берет за горло».
Еще одна проблема, не решённая в наших городах, – поверхностный сток и отсутствие цивилизованной ливневой канализации.
- Мы с вами знаем, что весной с территории городов в наши реки смоет такое количество загрязняющих веществ, которое не снилось и даже не может быть достигнуто ни одним промышленным производством. Мы этого делать не умеем, - сказал Хамитов.
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