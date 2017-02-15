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ХРОНОГРАФ

Прокуратура потребовала закрыть единственный цирк в Уфе

Константин КЛИМОВ // 15.02.2017
Дальнейшая эксплуатация здания небезопасна

Прокурор Октябрьского района Уфы обратился в суд с требованием закрыть здание уфимского Госцирка. К таким выводам специалисты пришли, обследовав техническое состояние здания, в котором проводятся представления. В исковом заявлении прокуратура требует признать действия Российской государственной цирковой компании незаконными, и запретить проведение представлений, до окончания ремонтных работ. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде Октябрьского района Уфы.

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