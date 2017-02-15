15 февраля, среда
ХРОНОГРАФ

Водоснабжение в домах на Уфимском шоссе восстановлено

Наталья КУЗНЕЦОВА // 15.02.2017
Городские службы устранили последствия аварии.

Фото: ufacity.info

Вчера в 22.30 водоснабжение всех жилых домов в районе ул. Уфимское шоссе, 10 восстановлено, сообщает пресс-служба администрации города. 

- Ранее из 27 жилых домов, попавших под временное отключение, по основному трубопроводу было восстановлено водоснабжение в 19 домах, - говорится в сообщении. - Оставшиеся дома подключены по байпасной (обводной) линии. Работы по ремонту поврежденного участка трубопровода продолжаются.

Напомним, авария произошла 13 февраля. Была зафиксирована утечка на водопроводе диаметром 500 мм.  

 

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