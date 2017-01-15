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ХРОНОГРАФ
В Башкирии на поддержку местных домов культуры направят 46 млн рублей// 15.01.2017
Эти средства потратят на улучшение материально-технической базы 34 объектов.
В декабре партия «Единая Россия» запустила 4-х новых проектов, направленных на поддержку театров, домов культуры, парков и дворов. В 2017 году в Башкирию в рамках проекта «Местный дом культуры будет направлено 46 млн рублей, которые будут направлены на улучшение материально-технической базы 34 объектов.
Добавим, что в среднем, на каждый местный Дом культуры будет выделено порядка 1 млн рублей.
- Это отличное подспорье, - уверен и.о. начальника по строительству Архангельского района Семен Дунаев, - мы как раз в этом году проводим ремонтные работы в доме культуры. На выделенные средства мы планируем приобрести звуковое оборудование, а также свет».
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