В Башкирии на поддержку местных домов культуры направят 46 млн рублей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Эти средства потратят на улучшение материально-технической базы 34 объектов.

В декабре партия «Единая Россия» запустила 4-х новых проектов, направленных на поддержку театров, домов культуры, парков и дворов. В 2017 году в Башкирию в рамках проекта «Местный дом культуры будет направлено 46 млн рублей, которые будут направлены на улучшение материально-технической базы 34 объектов.

- Проект будет реализовываться в течение 3 лет. Жаль, что на 2017 год 10 районов нашей республики не успели подать заявки. На следующий, 2018 год, заявки необходимо готовить уже сейчас, исходя из тех местных домов культуры, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке, - отметила куратор проекта, депутат Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова. - Партия будет выступать в роли надзорного органа, который проконтролирует распределение средств».

Добавим, что в среднем, на каждый местный Дом культуры будет выделено порядка 1 млн рублей.

- Это отличное подспорье, - уверен и.о. начальника по строительству Архангельского района Семен Дунаев, - мы как раз в этом году проводим ремонтные работы в доме культуры. На выделенные средства мы планируем приобрести звуковое оборудование, а также свет».