Динар Гильмутдинов: Я в курсе, что происходит на уфимских дорогах

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава ГИБДД в своем инстаграмме прокомментировал состояние дороги на улице Сельская Богородская

Фото: www.instagram.com/dgilmutdinov/

Многие автовладельцы Уфы в первые дни нового 2017 года не раз выказывали свое недовольство тем, какие колеи образовались на столичных дорогах. Одна из таких проблемных трасс- так называемая «пьяная дорога» на Сельской Богородской улице. Руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов в своем аккаунте Instagram написал, что он в курсе этой проблемы.