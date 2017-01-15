15 января, воскресенье
ХРОНОГРАФ

Динар Гильмутдинов: Я в курсе, что происходит на уфимских дорогах

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 15.01.2017
Глава ГИБДД в своем инстаграмме прокомментировал состояние дороги на улице Сельская Богородская

Фото: www.instagram.com/dgilmutdinov/

Многие автовладельцы Уфы в первые дни нового 2017 года не раз выказывали свое недовольство тем, какие колеи образовались на столичных дорогах. Одна из таких проблемных трасс- так называемая «пьяная дорога» на Сельской Богородской улице.  Руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов в своем аккаунте Instagram написал, что он в курсе этой проблемы.

- Вопрос состояния проезжей части на участке дороги, который вы имеете в виду, обсуждён на рабочей встрече с администрацией г. Уфы. Имеющаяся на балансе города дорожная техника не способна в настоящее время решить задачу по состоянию дорожного полотна. В "минусовую" температуру какие либо работы дорожники не проведут, - отметил главный госавтоинспектор республики. - Напоминаю, что здесь работают камеры фотовидеофиксакции. Действует ограничение движения 40 км/ч. Соблюдайте скоростной режим! Знайте, все ДТП происходят только от того, что водитель не справляется с управлением автомобиля из-за превышения скоростного режима. Согласитесь, сама по себе скорость не опасна. Печальными бывают только её последствия. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

14.01.2017
В Башкирии грузовик насмерть сбил пенсионера
ДТП произошло в Белебеевском районе.

14.01.2017
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 16 января
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

14.01.2017
В Уфе уволенный главврач больницы №13 попрощался с коллективом
Радифа Сабирова уволили с должности из-за видео с ползущей на рентген женщиной.

13.01.2017
В Уфе не планируют устанавливать видеокамеры в больницах - минздрав
В Башкирии с 2016 года при минздраве работает ситуационный центр.

13.01.2017
В Уфе проводят субботники по уборке снега
На уборку снега выйдут жилищники и муниципальные служащие.

13.01.2017
В Уфе жители Черниковки сидели без отопления
Вчера температура отопления стала падать.

13.01.2017
В Башкирии сократились сроки госрегистрации прав
Документы по сделкам с недвижимостью вы сможете получить за 7 дней.

12.01.2017
В Стерлитамаке 10 человек заболели гонконгским гриппом
Специалисты советуют избегать массовых скоплений людей.

11.01.2017
Пенсионерам Башкирии 13 января начнут доставку выплат в 5 000 рублей
Она будет доставляться совместно с пенсией за январь.

11.01.2017
В Башкирии за гибель электромонтера заплатят 250 тысяч рублей
Мужчину смертельно ударило током.

11.01.2017
В Уфе снесут 27 домов для строительства нового квартала
На их месте планируют построить 11 новых домов.

11.01.2017
Рустэм Хамитов высказался о ситуации со снегом в Уфе
На встрече с победителями конкурса «Человек года» разговор зашел и об этом.

11.01.2017
В Башкирии студенты колледжа получили ожоги соляной кислотой
Ребята убирались в кабинете химической лаборатории и разбили колбу.

11.01.2017
Замглавы Уфы показал, как надо чистить дворы
Наш корреспондент наведался во двор за два часа до приезда прессы и чиновников.

10.01.2017
В Уфе родным погибшего на производстве выплатят полмиллиона рублей
Вдова с двумя несовершеннолетними детьми выиграла суд.

10.01.2017
Администрация Уфы создала для горожан «снежную почту»
На специальный адрес можно отправлять фотографии мест, которые требуют уборки.

09.01.2017
В Башкирии на территории завода «Авангард» погиб человек
Несчастный случай произошел 6 января.

09.01.2017
В Уфе родственники ищут свидетелей гибели 31-летнего Марата Гарипова
Парня нашли прохожие во дворе дома без верхней одежды и обуви.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе жители одного из районов организовали флешмоб в преддверии «Недели звезд хоккея»

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"