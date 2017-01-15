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Динар Гильмутдинов: Я в курсе, что происходит на уфимских дорогах// 15.01.2017
Глава ГИБДД в своем инстаграмме прокомментировал состояние дороги на улице Сельская Богородская
Фото: www.instagram.com/dgilmutdinov/
Многие автовладельцы Уфы в первые дни нового 2017 года не раз выказывали свое недовольство тем, какие колеи образовались на столичных дорогах. Одна из таких проблемных трасс- так называемая «пьяная дорога» на Сельской Богородской улице. Руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов в своем аккаунте Instagram написал, что он в курсе этой проблемы.
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