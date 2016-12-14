Фонд «Урал» выделил республиканскому онкологическому диспансеру 16 млн рублей

Константин КЛИМОВ

Несмотря на запреты благотворительный фонд «Урал» продолжает помогать медицинским учреждениям республики

Несмотря на всевозможные запреты благотворительный фонд «Урал» продолжает поддерживать медицинские учреждения Башкирии. Совсем недавно фонд выделил республиканскому клиническому онкологическому диспансеру (ГБУЗ РКОД) 16 миллионов рублей. Руководит диспансером Руслан Султанов, совсем недавно избранный депутатом городского совета.

- На эти средства были закуплены видеоэндоскопическая система «Exera III», коллоноскоп для осмотра прямой кишки и три гастроскопа для осмотра желудка, - говорится в сообщении на сайте фонда.

Эта аппаратура позволяет увеличивать изображение органа в 150 раз и ставить точный диагноз без серьёзного хирургического вмешательства.

- Если диагностировать рак на I стадии и своевременно сделать операцию, то гарантированная пятилетняя выживаемость больного будет не менее 92%. Это очень хороший показатель. Но если болезнь запущена, то шансов выжить меньше, жизнь человека сильно укорачивается, - рассказала заведующая эндоскопическим отделением Юлия Камалетдинова, специалистам фонда.

Стоит отметить, что фонд не первый раз оказывает помощь диспансеру в 2014 году, финансовая поддержка была масштабнее, тогда на покупку оборудования и расходных материалов было выделено более 52 миллионов рублей.

Республиканский клинический онкологический диспансер начал свою работу более 70 лет назад. Сейчас крупнейшая в регионе онкологическая больница имеет в своём составе 11 специализированных клинических отделений: торакальной хирургии, общей онкологии, проктологическое, абдоминальное, патологии молочной железы, урологическое, гинекологическое, патологии «голова-шея», а также три радиологических и 11 вспомогательных отделений. В диспансере трудится более тысячи сотрудников, которые оказывают помощь более чем 12 тысячам больных в год, при этом делается около пяти тысяч операций.