Уфимцев попросили помочь собрать новогодние подарки для нуждающихся семей

Ольга КОРЗИК

Поздравлять детей будут Дед Мороз со Снегурочкой

Вещевой центр «Благо» обратился к неравнодушным жителям Уфы и Башкирии с просьбой помочь собрать сладкие подарки для семей, где воспитывается дети-инвалиды или ребята из детских домов. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице фонда в социальной сети.

- В прошлые года мы поздравляли с Новым Годом и Рождеством Христовым наши подопечные семьи, в которых воспитывались детки с инвалидностью и детки, взятые из детского дома. Дедушка Мороз и Снегурочка дарили сладкие подарки, принесенные нашими благодетелями. В этом году мы сомневались, получится ли собрать сладости для всех, ведь количество подопечных семей заметно выросло, а поздравляем мы не одного "особенного" ребенка, а обязательно всех детей в семье, - пишут организаторы.

Вопрос о том, поздравлять или нет, был решен в понедельник, 12 декабря, когда один из благодетелей привез 25 подарков. Теперь сотрудники центра решили попробовать собрать подарки для всех подопечных семей. Фотоотчёт, как обычно будет, в альбомах группы.

Принести подарки можно каждый понедельник и четверг с 17 до 20 по адресу Гагарина, 42/1.

По всем вопросам звонить на номер – 8-917-78-66-102 Ксения.