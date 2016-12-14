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ХРОНОГРАФ

Уфимцев попросили помочь собрать новогодние подарки для нуждающихся семей

Ольга КОРЗИК // 14.12.2016
Поздравлять детей будут Дед Мороз со Снегурочкой

Вещевой центр «Благо» обратился к неравнодушным жителям Уфы и Башкирии с просьбой помочь собрать сладкие подарки для семей, где воспитывается дети-инвалиды или ребята из детских домов. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице фонда в социальной сети.  

- В прошлые года  мы поздравляли с Новым Годом и Рождеством Христовым наши подопечные семьи, в которых воспитывались детки с инвалидностью и детки, взятые из детского дома. Дедушка Мороз и Снегурочка дарили сладкие подарки, принесенные нашими благодетелями. В этом году мы сомневались, получится ли собрать сладости для всех, ведь количество подопечных семей заметно выросло, а поздравляем мы не одного "особенного" ребенка, а обязательно всех детей в семье, - пишут организаторы.

Вопрос о том, поздравлять или нет,  был решен в понедельник, 12 декабря, когда один из благодетелей привез 25 подарков. Теперь сотрудники центра решили попробовать собрать подарки для всех подопечных семей. Фотоотчёт, как обычно будет, в альбомах группы.

Принести подарки можно каждый понедельник и четверг с 17 до 20 по адресу Гагарина, 42/1.

По всем вопросам звонить на номер – 8-917-78-66-102 Ксения. 

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