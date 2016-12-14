14 декабря, среда
ХРОНОГРАФ

В субботу в Уфе четыре дома останутся без воды

Ольга КОРЗИК // 14.12.2016
Причина – врезка новой водопроводной линии.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе в субботу, 17 декабря, произойдет плановое отключение воды в Октябрьском районе. Как сообщили в администрации города, воды не будет с 10 часов 17 декабря до 9 часов 18 декабря по адресам ул. Российская, 157, 157/1, 157/2, 157/3.

Эти меры будут приняты из-за врезки новой водопроводной линии в квартале,  ограниченном улицами Шайхазды Бабича, Рудольфа Нуреева, Академика Заварицкого.

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