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14 декабря, среда
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ХРОНОГРАФ
В субботу в Уфе четыре дома останутся без воды// 14.12.2016
Причина – врезка новой водопроводной линии.
Фото: Кристина Дейнеко
В Уфе в субботу, 17 декабря, произойдет плановое отключение воды в Октябрьском районе. Как сообщили в администрации города, воды не будет с 10 часов 17 декабря до 9 часов 18 декабря по адресам ул. Российская, 157, 157/1, 157/2, 157/3.
Эти меры будут приняты из-за врезки новой водопроводной линии в квартале, ограниченном улицами Шайхазды Бабича, Рудольфа Нуреева, Академика Заварицкого.
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