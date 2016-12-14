Научные институты Башкирии объединят в единый исследовательский центр

Злата ЗУКОВИЧ

Глава Башкирии обсудил этот вопрос с академиками РАН.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Вчера, 13 декабря, глава Башкирии в Доме республики встретился с членом президиума РАН (Российской академии наук) Робертом Нигматуллиным. На встрече были представители федерального агентства научных организаций и уфимского научного центра РАН.

На встрече обсуждалось совершенствование и развитие научного комплекса республики, создания республиканского генетического центра и привлечения научных институтов к реализации проектов по модернизации экономики региона, как сообщается в пресс-службе правительства республики Башкортостан. Также речь шла о реорганизации УНЦ РАН, а именно – формировании его на базе Уфимского федерального исследовательского центра РАН для организации мультидисциплинарного исследовательского центра для проведения фундаментальных исследований мирового уровня.