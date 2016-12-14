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14 декабря, среда
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ХРОНОГРАФ
Научные институты Башкирии объединят в единый исследовательский центр// 14.12.2016
Глава Башкирии обсудил этот вопрос с академиками РАН.
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Вчера, 13 декабря, глава Башкирии в Доме республики встретился с членом президиума РАН (Российской академии наук) Робертом Нигматуллиным. На встрече были представители федерального агентства научных организаций и уфимского научного центра РАН.
На встрече обсуждалось совершенствование и развитие научного комплекса республики, создания республиканского генетического центра и привлечения научных институтов к реализации проектов по модернизации экономики региона, как сообщается в пресс-службе правительства республики Башкортостан. Также речь шла о реорганизации УНЦ РАН, а именно – формировании его на базе Уфимского федерального исследовательского центра РАН для организации мультидисциплинарного исследовательского центра для проведения фундаментальных исследований мирового уровня.
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