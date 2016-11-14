В Башкирию придет 30-градусный мороз

14.11.2016

Жители Стерлитамака смогут пожаловаться прокурору на чиновников Прокурор Башкирии Андрей Назаров 15 ноября проведет прием граждан.

12.11.2016

Рустэм Хамитов и Михаил Бабич посетили НПЗ «Башнефть-Новойл» Полпред президента России в ПФО и глава Башкирии ознакомились с работой предприятия

11.11.2016

Аэрофлот отменил рейс из Уфы в Москву на 12 ноября Эти меры приняты в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево.

11.11.2016

В Башкирии живодеры жестоко избили дворняжку У животного - сотрясение мозга и перелом передних конечностей.