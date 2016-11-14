|
14 ноября, понедельник
|
ХРОНОГРАФ
В Башкирии более миллиона пенсионеров получат по пять тысяч рублей// 14.11.2016
На осуществление выплаты потребуется более 5,8 млрд рублей.
В январе 2017 года единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат 1,163 млн работающих и неработающих пенсионеров республики, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Башкирии.
Выплата будет произведена в беззаявительном порядке на основании документов, содержащихся в пенсионном деле. Обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.По словам управляющего ПФР по РБ Фоата Хантимерова, на осуществление выплаты потребуется более 5,8 млрд рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.11.2016 // ПУЛЬС
МУЭТ умер, да здравствует МУЭТ
14.11.2016 // ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию
14.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Башкирское «Яблоко» на время возглавил подполковник
14.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе стали доступны квартиры с видом на Белую
14.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Жители Стерлитамака смогут пожаловаться прокурору на чиновников
14.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Зачарованный Бурзян
14.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии резко похолодает: в отдельных районах ожидается до - 25
13.11.2016 // МОЛНИЯ
В уфимской Черниковке загорелась квартира
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте