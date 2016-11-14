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ХРОНОГРАФ

В Башкирии более миллиона пенсионеров получат по пять тысяч рублей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.11.2016
На осуществление выплаты потребуется более 5,8 млрд рублей.

В январе 2017 года единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат 1,163 млн работающих и неработающих пенсионеров республики, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Башкирии.

Выплата будет произведена в беззаявительном порядке на основании документов, содержащихся в пенсионном деле. Обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.По словам управляющего ПФР по РБ  Фоата Хантимерова, на осуществление выплаты потребуется более 5,8  млрд рублей.

- С 2017 года будет действовать прежний порядок индексации, исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по государственному обеспечению, - пояснил он.

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