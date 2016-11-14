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ХРОНОГРАФ

В Башкирии объектам культурного наследия назначили новое ведомство

Ольга КОРЗИК // 14.11.2016
Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии появилось Управление по государственной охране объектов культурного наследия республики. Указ об этом подписал глава республики Рустэм Хамитов.

- Согласно документу, новому ведомству будут переданы функции министерства культуры РБ в части сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - следует из сообщения пресс-службы главы РБ.

Руководителем ведомства назначен Ильгам Фаткуллин.

Ильгам Фаткуллин родился 7 февраля 1981 года в д. Старые Ябалаклы Чишминского района. Окончил Башкирский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году редактором студии телевидения ГТРК «Башкортостан».

В 2005–2006 годах – ассистент кафедры отечественной истории Башкирского государственного университета.

В 2006–2008 годах – главный специалист информационно-аналитического отдела администрации Орджоникидзевского района города Уфа.

В 2008–2009 годах – заместитель начальника управления по работе с территориями и общественным самоуправлением – начальник информационно-аналитического отдела администрации Орджоникидзевского района города Уфа.

В 2009 году – главный специалист информационно-аналитического отдела управления по работе с территориями и общественным самоуправлением администрации Орджоникидзевского района города Уфа.

В 2009–2010 годах – ведущий консультант отдела анализа социальной сферы экспертно-аналитического управления Администрации Президента Башкирии.

В 2010–2012 годах – помощник заместителя Премьер-министра Правительства Башкирии.

В 2012–2016 годах – заведующий отделом культуры и взаимодействия с общественными объединениями департамента социально-гуманитарного развития Аппарата Правительства Башкирии. 

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