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14 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В выходные в только в один травмпункт Уфы обратились 245 человек// 14.11.2016
Это последствия гололеда.
В прошедшие выходные 12 и 13 ноября, когда на Уфу обрушился «ледяной дождь», только в один травмпункт Уфы - № 5 обратилось 245 человек, сообщает «Башинформ». В субботу было принято 150 человек, а в воскресенье – 95. Сотрудники учреждения пояснили, что «это не рекорд, а, скорее, норма для подобной погоды». Заведующий медучреждением Анатолий Мазетов рассказал агентству, что с бинтами, гипсом и шовным материалом проблем нет.
В Уфе травмпункты для взрослых работают круглосуточно: больница №10, ул. Горького, 47, тел. 243-25-38; больница №21, ул. Лесной проезд, 3, тел. 232-54-91; больница №32, ул. Б.Хмельницкого, 88, тел. 263-19-17; больница №5, ул. Цюрупы, 84, тел. 250-68-00.
Травмпункты для детей при детских поликлиниках работают ежедневно с 8 до 22 часов: поликлиника №4, ул. Орджоникидзе, 15, телефон 263-15-97; №5, ул. Жукова, 18, тел. 241-24-84; №6, ул. Аксакова, 62, тел. 250-59-46. Травмпункт детской больницы №17 работает круглосуточно на ул. Свободы, 29, тел. 263-56-00.
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