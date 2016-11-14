Стерлитамак обогнал Уфу в обустройстве маршруток

Константин КЛИМОВ

Стерлитамакские маршрутки оборудовали терминалами для оплаты проезда.

Терминалы самостоятельной оплаты проезда в маршрутках, о необходимости установки которых несколько лет подряд говорят уфимские власти, появились во втором по величине городе Башкирии – Стерлитамаке.

Терминал, подобный тем, которые установлены в общественном транспорте в Москве, крепится к поручню около места водителя, пассажиры самостоятельно расплачиваются за проезд, не отвлекая водителя, для этого достаточно поднести транспортную карту к датчику и забрать распечатанный билет. После нового года планируется, что терминалы будут принимать к оплате обычные банковские карты. Пока новинка работает в тестовом режиме, и установлена на 37 новых маршрутках, купленных городскими властями.