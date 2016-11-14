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14 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
Жители Стерлитамака смогут пожаловаться прокурору на чиновников// 14.11.2016
Прокурор Башкирии Андрей Назаров 15 ноября проведет прием граждан.
Завтра, 15 ноября, прокурор республики Андрей Назаров проведет прием граждан в городе Стерлитамак. Тема встречи – вопросы обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц органов власти, местного самоуправления и правоохранительных органов, а также должностных учреждений и организаций, расположенных в Стерлитамаке. Начало встречи в 10.00, следует из сообщения прокуратуры республики.
Прием состоится в здании администрации Стерлитамака по адресу: г. Стерлитамак, проспект Октября, дом 32.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефонам: 8(3473) 24-12-76 (администрация г. Стерлитамак), 8(3473)25-26-70, 25-98-13, 25-33-64 (прокуратура г. Стерлитамак).
Дополнительная информация представляется по телефону: 8(347) 276-28-46 (прокуратура республики).
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