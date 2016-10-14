|
14 октября, пятница
|
ХРОНОГРАФ
В Уфе ГИБДД рекомендует водителям поменять резину// 14.10.2016
Ухудшение погодных условий и гололед увеличили количество ДТП.
Фото: пресс-служба администрации Уфы
Накануне, 13 октября в Уфе сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе провели рейд по оживленным городским магистралям совместно с представителями СМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Предметом инспекции и разъяснительной работы с водителями стала необходимость поменять летнюю резину на шипованную зимнюю.
Количество дорожно-транспортных происшествий всегда увеличивается со сменой погодных условий. Если при хорошей погоде количество механических аварий в сутки по городу составляет от 60 до 80, то при выпадении осадков количество ДТП увеличивается до 150-250.
По сведениям Гидрометцентра России, ночью в Уфе установилась минусовая температура с прогнозом на дальнейшее понижение. Ситуацию на дорогах осложняют осадки.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе блокбастер «Доктор Стрэндж» совместили с хоккеем
14.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В 18-ой больнице Уфы стоимость питания сократили до 61 рубля в сутки - ОНФ
14.10.2016 // СПОРТ
Шамиль Газизов: Задача «Уфы» на сезон – восьмое место
14.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимский витаминный завод напугал горожан черным дымом
14.10.2016 // ПЕРСОНА
Башкирские акции «Башнефти» надо защищать законом – депутат Бигнов
13.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом»
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте