В Уфе ГИБДД рекомендует водителям поменять резину

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Ухудшение погодных условий и гололед увеличили количество ДТП.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Накануне, 13 октября в Уфе сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе провели рейд по оживленным городским магистралям совместно с представителями СМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Предметом инспекции и разъяснительной работы с водителями стала необходимость поменять летнюю резину на шипованную зимнюю.

Количество дорожно-транспортных происшествий всегда увеличивается со сменой погодных условий. Если при хорошей погоде количество механических аварий в сутки по городу составляет от 60 до 80, то при выпадении осадков количество ДТП увеличивается до 150-250.

По сведениям Гидрометцентра России, ночью в Уфе установилась минусовая температура с прогнозом на дальнейшее понижение. Ситуацию на дорогах осложняют осадки.