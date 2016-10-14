14 октября, пятница
ХРОНОГРАФ

В Октябрьском районе Уфы отключат воду

Ольга КОРЗИК // 14.10.2016
В связи с заменой водопроводной арматуры воды не будет 18 октября.

Фото: Кристина Дейнеко

Администрация Уфы предупредила, что на следующей неделе жителей Октябрьского района Уфы ждет плановое отключение воды. Это связано с заменой водопроводной арматуры по ул. Ю. Гагарина, 25/1.

Холодная вода будет отключена с 10 до 19 часов  по адресам: ул. Б. Бикбая, 31/1, М. Рыльского, 10/2, 14/2.

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