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14 октября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Октябрьском районе Уфы отключат воду// 14.10.2016
В связи с заменой водопроводной арматуры воды не будет 18 октября.
Фото: Кристина Дейнеко
Администрация Уфы предупредила, что на следующей неделе жителей Октябрьского района Уфы ждет плановое отключение воды. Это связано с заменой водопроводной арматуры по ул. Ю. Гагарина, 25/1.
Холодная вода будет отключена с 10 до 19 часов по адресам: ул. Б. Бикбая, 31/1, М. Рыльского, 10/2, 14/2.
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