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ХРОНОГРАФ
«Башнефть» попросила экспертов определить причины аварии на «Уфанефтехиме»// 14.09.2016
Контракт стоимостью 11,5 миллионов рублей заключат с «Русской лабораторией».
АНК «Башнефть» заключит договор с ЗАО Научно-диагностический центр «Русская лаборатория» для определения причин аварии на установке «Гидрокрекинг», которая произошла в июле этого года на производственной площадке «Уфанефтехим». Тендер в форме закупки у единственного поставщика опубликован на официальном сайте госзакупок.
Победителю тендера в течение 60 дней с момента заключения контракта предстоит определить механизмы деградации и возможные причины разрушения технических устройств, определить оборудование, которое попало в зону термического воздействия и взрывной волны, провести пожарно-техническую экспертизу причин аварии, а также оценить негативные последствия от взрыва и пожара. Для этого предстоит осмотреть место аварии, провести опрос обслуживающего персонала установки и очевидцев аварии, провести анализ действий персонала во время развития аварийной ситуации и его соответствие требованиям инструкций и т. д. За эти услуги компания готова заплатить 11,5 млн руб.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварии на «Уфанефтехиме». Результаты этого расследования пока официально не опубликованы. Также по факту гибели сотрудников предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».
Напомним, что взрыв на «Уфанефтехиме» произошел ранним утром 16 июля. В результате взрыва пострадало 8 человек, в том числе шестеро погибли.
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