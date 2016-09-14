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ХРОНОГРАФ

«Башнефть» снимет фильм об аварии на «Уфанефтехиме»

Ольга КОРЗИК // 14.09.2016
На эти цели предприятие выделит 9,44 миллиона рублей.

АНК «Башнефть» заключило договор с ООО «Алегри Групп» на создание фильма-расследования о случившейся аварии на установке гидрокрекинга, произошедшей на «Уфанефтехиме» в июле этого года. Как следует из сообщения на официальном сайте госзакупок, тендер состоялся в форме закупки у единственного поставщика. 

26-минутный фильм предусматривает комплексный анализ обстоятельств, послуживших причиной аварии, разностороннюю оценку последствий и вывод о значении произошедшей аварии. В документации оговаривается, что в рамках производства фильма предполагается подробное интервьюирование участников и свидетелей событий, обзор экспертных мнений, выводов и заключений компетентных органов о причинах произошедшего.

В видеофильме обязательно должны быть использованы съемки производственных процессов  и работы сотрудников нефтеперерабатывающего завода, аэросъемка завода, установок и места аварии, «лаконичный и емкий закадровый текст, осуществляющий навигацию по сюжету фильма», озвучивать фильм должен профессиональный актер и т. д.

В дальнейшем этот видеофильм планируется использовать в качестве обучающего материала для сотрудников компании. На его создание компания выделит 9,44 млн руб.  Завершить работы необходимо к концу этого года. 

ООО «Алегри Групп», по данным «Спарк-Интерфакс», образовано в конце 2009 года в Москве. Компания принадлежит Илье Поволоцкому.

Напомним, что взрыв на «Уфанефтехиме» произошел ранним утром 16 июля. В результате взрыва пострадало 8 человек, в том числе шестеро погибли.  

 

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