Женщину из Башкирии сбил поезд в Ростовской области

Злата ЗУКОВИЧ

Гражданка переходила железнодорожные пути, не реагируя на сигналы.

Фото: pixabay.com

Вчера, 13 сентября, в Ростовской области на станции «Шахтная» Северо-Кавказской железной дороги поезд сбил 55-летнюю женщину из Башкирии, которая переходила железнодорожные пути.

По данным следствия, женщина гостила у родственников, после чего приехала на станцию, чтобы сесть в поезд. Как сообщает Ростовгазета, женщина не реагировала на сигналы, экстренное торможение поезда также не помогло, и гражданка скончалась под составом поезда Адлер-Москва.

Сейчас по данному факту проводится проверка.