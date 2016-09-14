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14 сентября, среда
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ХРОНОГРАФ
Женщину из Башкирии сбил поезд в Ростовской области// 14.09.2016
Гражданка переходила железнодорожные пути, не реагируя на сигналы.
Фото: pixabay.com
Вчера, 13 сентября, в Ростовской области на станции «Шахтная» Северо-Кавказской железной дороги поезд сбил 55-летнюю женщину из Башкирии, которая переходила железнодорожные пути.
По данным следствия, женщина гостила у родственников, после чего приехала на станцию, чтобы сесть в поезд. Как сообщает Ростовгазета, женщина не реагировала на сигналы, экстренное торможение поезда также не помогло, и гражданка скончалась под составом поезда Адлер-Москва.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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