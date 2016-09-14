Военнослужащий из Башкирии скончался в челябинской больнице

Злата ЗУКОВИЧ

По предварительным данным, смерть произошла из-за сильного удара в ходе потасовки.

Фото: Телеканал Вся Уфа

24-летний Равиль Ахметов из Белорецкого района Башкирии, который служил по контракту в автомобильном училище, скончался после празднования Дня танкиста в ночь на 12 сентября.

Как сообщает телеканала "Вся Уфа", председатель ВОО «Союз призывников России» Марсель Хазиев рассказал, что к Равилю пришли два сослуживца-контрактника с жалобой в ходе беседы на некоего Колесникова, на которого сейчас возбуждено уголовное дело. Равиль Ахметов вместе с сослуживцами решил проучить Колесникова. Они пришли к нему и началась потасовка, в ходе которой Колесников ударил Равиля.

От удара Ахметов потерял сознание, после чего был доставлен в Челябинскую областную больницу №3. Через некоторое время потерпевший скончался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".