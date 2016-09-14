|
14 сентября, среда
|
ХРОНОГРАФ
Военнослужащий из Башкирии скончался в челябинской больнице// 14.09.2016
По предварительным данным, смерть произошла из-за сильного удара в ходе потасовки.
Фото: Телеканал Вся Уфа
24-летний Равиль Ахметов из Белорецкого района Башкирии, который служил по контракту в автомобильном училище, скончался после празднования Дня танкиста в ночь на 12 сентября.
Как сообщает телеканала "Вся Уфа", председатель ВОО «Союз призывников России» Марсель Хазиев рассказал, что к Равилю пришли два сослуживца-контрактника с жалобой в ходе беседы на некоего Колесникова, на которого сейчас возбуждено уголовное дело. Равиль Ахметов вместе с сослуживцами решил проучить Колесникова. Они пришли к нему и началась потасовка, в ходе которой Колесников ударил Равиля.
От удара Ахметов потерял сознание, после чего был доставлен в Челябинскую областную больницу №3. Через некоторое время потерпевший скончался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Радий Хабиров переходит из администрации Президента РФ в органы исполнительной власти - РБК
14.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Военнослужащий из Башкирии скончался в челябинской больнице
13.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии сельчане обратились в прокуратуру после захвата кооператива
13.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Цирк, да и только: в уфимском парке пустили воду в осушённое озеро
13.09.2016 // СПОРТ
Завтра на матч «Салавата Юлаева» дети смогут пойти бесплатно
13.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Бывшего депутата горсовета Уфы будут судить за мошенничество
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте