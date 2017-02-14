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ХРОНОГРАФ
В «Русгидро» исключили возможность повторения судьбы плотины в Калифорнии// 14.02.2017
Водосбросы ГЭС «Русгидро» имеют иную, более надежную конструкцию.
Ситуация, которая сложилась на разрушенной плотине в американском штате Калифорния, не может произойти на водосбросных сооружениях ГЭС «Русгидро». Они находятся под постоянным тщательным наблюдением, заявил журналистам официальный представитель, первый заместитель гендиректора "Русгидро" Владимир Маркин, сообщает РИА «Новости».
Напомним, что в понедельник немедленная эвакуация была объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса.
Авария на плотине Оровилл связана со специфическими особенностями конструкции ее водосбросных сооружений. А водосбросы ГЭС "Русгидро" имеют иную, более надежную конструкцию, заявил Маркин. Каждая ГЭС проектируется таким образом, чтобы пропустить очень сильное (крайне маловероятное) наводнение. При этом часть воды задерживается в водохранилище, а часть при необходимости сбрасывается вниз через гидроагрегаты и водосбросы.
Официально за уровнем водохранилищ следят посты Росгидромета. Также на всех объектах компании ведется постоянный мониторинг изменений уровней водохранилищ, в штате ГЭС имеются специалисты-гидрологи, которые занимаются этой работой.
В «Русгидро» ожидают повышенную водность в первом квартале 2017 года, а прошедший год стал для компании рекордным по выработке электроэнергии.
При этом в бассейне Волги и Камы в настоящее время запасы воды в снежном покрове на 25% выше прошлогоднего значения.
Также отмечается, что на всех ГЭС «Русгидро» ежегодно проводится плановая подготовка к прохождению паводкового периода. Создаются паводковые комиссии, которые ведут полный комплекс мер по обеспечению безопасного прохождения периода высокой воды.
- Принципиальная позиция «Русгидро» как правило обеспечивает минимальные подтопления в период пропуска паводка, — подчеркнул Маркин.
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