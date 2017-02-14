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ХРОНОГРАФ

В Уфе на улице Сун-Ят-Сена снесли пешеходный мост

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 14.02.2017
Но уже сегодня жители могут пользоваться новым благоустроенным пешеходным переходом.

В редакцию «Медиакорсети» обратились жители микрорайона «Зеленая роща». Они возмущены тем, что в их районе демонтировали пешеходный мост через овраг, который соединял улицы Сун-Ят-Сена и Большую Московскую. 
Застройкой данного территории занимается ГК «Госсстрой». Здесь компания возводит ЖК «Зеленая роща». Как рассказали в компании, снос моста осуществляется в соответствии с предписанием Госкомитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору. Старый металлический мост, как пояснили в компании, проходил через строительную площадку, в связи с чем мог представлять угрозу для пешеходов. В качестве альтернативы застройщик организовал новый наземный переход, который находится между домами №30 и №32 по улице Сун-Ят-Сена. В компании заверили, что новый переход оснащен лестницей, пандусом и фонарным освещением. Кроме этого организована ежедневная уборка снега и дежурство контролера, который помогает пешеходам при возникновении каких-либо проблем. В ближайшие дни ГК «Госстрой» проведет работы по установке дополнительного освещения данного перехода, продлит график работы дежурного, а также установит кнопку его вызова для пешеходов с колясками, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

- Снос старого моста – это временные неудобства. Сегодня в рамках развития комфорт-квартала «Московский» здесь активно ведется строительство современного жилого комплекса «Зеленая роща», который пользуется высоким спросом среди жителей города: на сегодняшний день уже заключено порядка 120 договоров долевого участия. Через год здесь будет не просто переход, а облагороженная территория с прогулочными аллеями, по которым будут гулять мамы с колясками, скамейки для чтения и детские игровые площадки. Из заброшенного оврага это место превратится в настоящую изюминку всего микрорайона, - комментирует официальный представитель ГК «Госстрой» Артем Арефьев.

Таким переходом предлагают пользоваться жителям района, пока не будут завершены работы по благоустройству. 

 

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