14 февраля, вторник
ХРОНОГРАФ

В Башкирии пассажирка погибла в ДТП

Злата ЗУКОВИЧ // 14.02.2017
Ее шестилетний сын госпитализирован с травмами.

Фото: http://gibdd102.ru/

Вчера, 13 февраля, в 11:00 в Калтасинском районе на 174 километре автодороги Уфа-Янаул случилась авария с летальным исходом, сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

41-летний мужчина  за рулем «Toyota Corolla» выехал на встречку, где столкнулся с «Daewoo Nexia». 38-летняя пассажирка «Daewoo Nexia», супруга водителя, погибла на месте происшествия. Их шестилетний сын госпитализирован.

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