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14 февраля, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии пассажирка погибла в ДТП// 14.02.2017
Ее шестилетний сын госпитализирован с травмами.
Фото: http://gibdd102.ru/
Вчера, 13 февраля, в 11:00 в Калтасинском районе на 174 километре автодороги Уфа-Янаул случилась авария с летальным исходом, сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
41-летний мужчина за рулем «Toyota Corolla» выехал на встречку, где столкнулся с «Daewoo Nexia». 38-летняя пассажирка «Daewoo Nexia», супруга водителя, погибла на месте происшествия. Их шестилетний сын госпитализирован.
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