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14 февраля, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе произошел пожар на Средней Республиканской// 14.02.2017
Есть погибший.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, вчера, 13 февраля, в 15:20 в доме №10 на улице Средней Республиканской произошел пожар. Огонь повредил дом и постройки. Есть погибший.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.
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