14 февраля, вторник
ХРОНОГРАФ

Где будут чистить снег в Уфе 15 февраля

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 14.02.2017
Администрация на время уборки снега просит убрать автомобили.

Фото: Кристина Дейнеко

15 февраля комплексную уборку дворов УЖХ районов Уфы проведут по следующим адресам.

Орджоникидзевский район:

уборка дворов:

ул. М. Пинского, 7,

 Пекинская, 7,

Репина, 8,

Архитектурная, 5а,

 Блюхера, 10,

Кольцевая, 187,

Б. Хмельницкого, 133,

 А. Макарова, 14,

 Интернациональная, 23,

проспект Октября, 105/4, 162/1;

очистка кровель домов:

 ул. М. Пинского, 1, 7,

 Пекинская, 7,

 Репина, 8,

 Кольцевая, 106,

Архитектурная, 5а,

Блюхера, 10,

 1629 км, 2,

Интернациональная, 23,

Свободы, 40/1, 42,

Победы, 35, 39.

Октябрьский район:

уборка дворов:

проспект Октября, 62, 62/1, 62/2,

ул. Парковая, 6/1,

 Р. Зорге, 25, 31/3, 33/1,

Комсомольская, 145, 147, 149/1,

Российская, 43/3, 43/4, 96, 98,

бульвар Молодежный, 3, 3/1;

очистка кровель домов:

проспект Октября, 124/2, 134,

ул. Парковая, 18,

 Р. Зорге, 44/2,

50 лет СССР, 37,

Менделеева, 201/1;

мкр. Сипайлово:

ул. М. Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4,

 Б. Бикбая, 25, 25/1,

Ю. Гагарина, 24, 24/2, 26, 26/2, 37/2, 39/1, 51,

М. Рыльского, 11.

Кировский район:

ул. Менделеева, 122/1,

Гоголя, 41, 45,

З.Валиди, 67,

 Айская, 63,

 Кирова, 91,

 Авроры, 11,

 Геологов, 51/1.

Советский район:

проспект Октября, 6/2,

ул. Комсомольская, 100/2,

 Айская, 52,

Пархоменко, 8,

Дачная, 6, 4,

 Мингажева, 156,

 Обская, 6, 8,

Р. Зорге, 24,

Н. Дмитриева, 21,

Менделеева, 173.

Калининский район:

уборка дворов:

ул. Интернациональная, 101, 103, 135,

 Машиностроителей, 9,

С. Вострецова 10, 12,

Б. Хмельницкого 55/1, 57/1,

 Коммунальная, 7, 8, Ферина 5, 5/1,

Г. Мушникова 9/1,

Ульяновых, 20, 24;

 очистка кровель домов:

ул. Машиностроителей 13, 13/1,

 Первомайская, 50, 50/1,

К. Хакимова, 3, 4,

Орджоникидзе, 13, 13/1,

 Черниковская, 44,

Майская, 5а,

Мелеузовская, 31а,

 Мечетлинская, 11а,

Сельская Богородская, 15в, 15д,

 Ферина 6/1,

Ульяновых, 20, 24.

Ленинский район:

уборка дворов:

 ул. Гоголя, 56,

Достоевского, 83,

 Летчиков, 4,

Коммунистическая, 14;

очистка кровель домов:

ул. Гоголя, 77, 77/1,

 Достоевского, 83,

Пожарского, 263,

Султанова, 8, 24,

Нуриманова, 1/1.

Демский район:

уборка дворов:

ул. Дагестанская, 17, 19,

Левитана, 3, 5,

 Центральная, 6/1,

 М. Джалиля, 74/1,

Левитана, 14/6, 14/7;

 очистка кровель домов:

 ул. Таллинская, 26/1,

Магистральная, 34б

 М. Джалиля, 6.

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