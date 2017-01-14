В Башкирии грузовик насмерть сбил пенсионера

Рустэм БАШКИРЦЕВ

ДТП произошло в Белебеевском районе.

Фото: ГИБДД по РБ

В Белебеевском районе Башкирии 13 января произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

- Днем в Белебеевском районе на 25 км автодороги Аксеново-Аксаково-Белебей 40-летний местный житель, двигаясь на грузовике МАЗ, совершил наезд на 79-летнего пешехода, следует из сообщения.

Пенсионер скончался на месте.