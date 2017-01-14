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ХРОНОГРАФ
В Башкирии грузовик насмерть сбил пенсионера// 14.01.2017
ДТП произошло в Белебеевском районе.
Фото: ГИБДД по РБ
В Белебеевском районе Башкирии 13 января произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.
- Днем в Белебеевском районе на 25 км автодороги Аксеново-Аксаково-Белебей 40-летний местный житель, двигаясь на грузовике МАЗ, совершил наезд на 79-летнего пешехода, следует из сообщения.
Пенсионер скончался на месте.
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