Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 16 января

13.01.2017

В Башкирии сократились сроки госрегистрации прав Документы по сделкам с недвижимостью вы сможете получить за 7 дней.

11.01.2017

Замглавы Уфы показал, как надо чистить дворы Наш корреспондент наведался во двор за два часа до приезда прессы и чиновников.