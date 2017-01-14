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ХРОНОГРАФ

Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 16 января

Ольга КОРЗИК // 14.01.2017
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

Фото: Кристина Дейнеко

Администрация города опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий от снега на 16 января. Власти просят горожан убраь свои автомобили для качественной уборки.

Калининский район:

График комплексной очистки придомовых территорий:

Кольцевая, 164, 164/1

Первомайская, 69а, 67

Интернациональная, 159,163

Кольцевая, 170/1, 170/2,

Богдана Хмельницкого, 60/1

Мелеузовская 29,31

С.Богородская, 11, 11 А, 13

Т.Янаби, 49/2,49/3

Победы, 18,

Архитектурная, 24

График очистки кровель:

Кольцевая, 164/1,

Машиностроителей, 12,14,9

40 лет октября, 15, 16, 17, 18, 21

Вострецова, 3,5

Орджоникидзе, 9, 11

Майская, 1а

Т.Янаби, 73, 75

Победы, 18,

Архитектурная, 24

Орджоникидзевский район:

Кольцевая, 31,

пр. Октября, 150,

пр. Октября, 93,

Борисоглебская, 21/1,

Кремлевская, 53, 55,

Л. Толстого, 5,

Калинина, 79,

Ш. Руставели, 19,

Блюхера, 44,

Б. Славы, 11,

Российская, 50,

Ш. Руставели, 37/1. 

Ленинский район:

График комплексной очистки придомовых территорий:

- ул. Аксакова, 88, 92;

- ул. Революционная, 28/1, 30/1;

- ул. Летчиков, 5/4;

- ул. Гафури, 19/1;

- ул. Пушкина, 35/3.

 

Очистка кровель:

- ул. Аксакова, 85;

- ул. Цюрупы, 91;

- ул. Судоремонтная, 14 Б;

- ул. Султанова, 2.  

 

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