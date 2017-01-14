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ХРОНОГРАФ
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 16 января// 14.01.2017
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.
Фото: Кристина Дейнеко
Администрация города опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий от снега на 16 января. Власти просят горожан убраь свои автомобили для качественной уборки.
Калининский район:
График комплексной очистки придомовых территорий:
Кольцевая, 164, 164/1
Первомайская, 69а, 67
Интернациональная, 159,163
Кольцевая, 170/1, 170/2,
Богдана Хмельницкого, 60/1
Мелеузовская 29,31
С.Богородская, 11, 11 А, 13
Т.Янаби, 49/2,49/3
Победы, 18,
Архитектурная, 24
График очистки кровель:
Кольцевая, 164/1,
Машиностроителей, 12,14,9
40 лет октября, 15, 16, 17, 18, 21
Вострецова, 3,5
Орджоникидзе, 9, 11
Майская, 1а
Т.Янаби, 73, 75
Победы, 18,
Архитектурная, 24
Орджоникидзевский район:
Кольцевая, 31,
пр. Октября, 150,
пр. Октября, 93,
Борисоглебская, 21/1,
Кремлевская, 53, 55,
Л. Толстого, 5,
Калинина, 79,
Ш. Руставели, 19,
Блюхера, 44,
Б. Славы, 11,
Российская, 50,
Ш. Руставели, 37/1.
Ленинский район:
График комплексной очистки придомовых территорий:
- ул. Аксакова, 88, 92;
- ул. Революционная, 28/1, 30/1;
- ул. Летчиков, 5/4;
- ул. Гафури, 19/1;
- ул. Пушкина, 35/3.
Очистка кровель:
- ул. Аксакова, 85;
- ул. Цюрупы, 91;
- ул. Судоремонтная, 14 Б;
- ул. Султанова, 2.
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