В Уфе уволенный главврач больницы №13 попрощался с коллективом

Ольга КОРЗИК

Радифа Сабирова уволили с должности из-за видео с ползущей на рентген женщиной.

В пятницу, 13 января, главный врач больницы № 13 попрощался с коллективом, сообщает "Уфа-Пресс"Уром он собрал всех коллег в поликлинике № 2 и поблагодарил их за работу. Н рассказал о том, что «у него были планы на будущее, связанные с больницей». Также он высказал сомнение, что истинной причиной увольнения стал неработающий лифт.

Исполняющим обязанности главврача, согласно информации с сайта больницы, стал Иван Борисов.

Напомним, что видео с ползущей на рентген женщиной вызвало большой резонанс во всей стране. Инцидент произошел 10 января в поликлинике № 1 при городской больнице № 13.

Пожилая жительница Уфы Татьяна Меленчук, которой месяц назад сделали операцию после ДТП, с гипсом на ноге вынуждена была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения. Пандусов в поликлинике нет, а лифт не работает. Видео записала дочь госпожи Меленчук - Ирина Талипова, которая не могла помочь матери из-за того, что ей также сделали операцию на позвоночник. Видео быстро облетело всю страну, его показали на всех федеральных каналах. После этого глава республики Рустэм Хамитов распорядился уволить Радыфа Садыкова, занимавшего должность главврача с 2010 года.

Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».