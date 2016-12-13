В Башкирии из-за задымления эвакуировали людей из многоэтажки

Ольга КОРЗИК

Случай произошел в Нефтекамске.

Фото: МЧС по РБ

В Нефтекамске, 12 декабря, из девятиэтажного дома по улице Ленина эвакуировали 37 человек, в том числе 8 детей, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Примерно в четыре часа дня в пожарную охрану поступило сообщение о задымлении этого дома.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что в одной из квартир на пятом этаже горит компьютерный стол. Из-за этого в подъезде было сильное задымление. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической розетки.

Пострадавших нет.