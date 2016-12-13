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13 декабря, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии из-за задымления эвакуировали людей из многоэтажки// 13.12.2016
Случай произошел в Нефтекамске.
Фото: МЧС по РБ
В Нефтекамске, 12 декабря, из девятиэтажного дома по улице Ленина эвакуировали 37 человек, в том числе 8 детей, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Примерно в четыре часа дня в пожарную охрану поступило сообщение о задымлении этого дома.
Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что в одной из квартир на пятом этаже горит компьютерный стол. Из-за этого в подъезде было сильное задымление. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической розетки.
Пострадавших нет.
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