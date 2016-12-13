В Башкирии могут ввести налог на домашних животных

Злата ЗУКОВИЧ

А также регистрацию животных и чипирование.

Фото: Кристина Дейнеко

В Курултае прошел круглый стол, который организовало региональное отделение партии «Зеленые, по вопросам ответственного отношения к животным.

Экологи рассчитывали на принятие законопроекта об ответственном обращении с животными до конца текущего года, однако закон до сих пор не принят. Главный ветеринарный инспектор республики Вакиль Бурнабаев сообщил, что в этом году в Башкирии отловили почти 26 тысяч бездомных животных, из которых 22 тысячи собак.

- Мое мнение таково, что нужно вводить налог на домашних животных, - поделился своим видением решения проблемы Вакиль Бурнабаев. – Такая мера ограничит разведение «зоопарков» в доме, люди станут более ответственно относиться к своим питомцам, а на собранные деньги можно будет содержать приюты для безнадзорных животных.