Жители домов в Уфе, возле которых образовался провал, просят их незамедлительно расселить

Ольга КОРЗИК

Они провели собрание жильцов.

Фото: Радио Свобода

Жители домов по №№193, 193/1, 193/2 по улице Интернациональной в Уфе просят признать их дома, стоящие на карстовых провалах, аварийными и расселить их, сообщает Радио Свобода. В воскресенье, 11 ноября, они провели общее собрание. За день до собрания они распространили в социальных сетях коллективные обращения к администрации города, котором говорят о том, что «в ближайшее время они могут оказаться в братской могиле».

Напомним, что 25 ноября возле дома по улице Интернациональной, 193/2 образовалсяя карстовый провал глубиной 6 метров. В него провалился автомобиль «Лада Калина», который так и не нашли. Автовладельцу пообещали компенсировать утрату.

В своем обращении жильцы отмечают, что подобные случаи они наблюдают уже с самого заселения в этот дом: в 1984 году в провал ушла березка, несколько лет назад провал был на школьном поле и т.д.

Люди отмечают, что письма в органы власти они написали сразу после 25 ноября. Однако более чем за две недели в их подъездах только расклеили объявления с просьбой «не паниковать.

- Но нас это не устраивает, поскольку и по нашим собственным впечатлениям и наблюдениям, и по объективным данным, появляющимся в прессе и социальных сетях, для наших опасений есть все основания, - рассказала корреспонденту радиостанции жительница одного из домов Елена Майсайло.