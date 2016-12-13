В Башкирии заработала еще одна ледовая переправа на реке Белой

Ольга КОРЗИК

На сегодняшний день в республике открыты три ледовые переправы из четырех запланированных.

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии допущена к эксплуатации еще одна ледовая переправа, сообщили в МЧС по Башкирии. Переправа находится на реке Белой в селе Староянгизитово Краснокамского района. Она однополосная, ее грузоподъемность - 2 т., ширина - 100 м, длина - 800 м.

До этого были открыты переправы на реке Уфа в Караидели и на реке Белой в Бирске.

Всего на сегодняшний день в республике открыты три ледовых переправы из четырех запланированных.