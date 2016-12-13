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13 декабря, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии заработала еще одна ледовая переправа на реке Белой// 13.12.2016
На сегодняшний день в республике открыты три ледовые переправы из четырех запланированных.
Фото: МЧС по РБ
В Башкирии допущена к эксплуатации еще одна ледовая переправа, сообщили в МЧС по Башкирии. Переправа находится на реке Белой в селе Староянгизитово Краснокамского района. Она однополосная, ее грузоподъемность - 2 т., ширина - 100 м, длина - 800 м.
До этого были открыты переправы на реке Уфа в Караидели и на реке Белой в Бирске.
Всего на сегодняшний день в республике открыты три ледовых переправы из четырех запланированных.
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