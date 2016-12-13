13 декабря, вторник
ХРОНОГРАФ

В России изменятся правила представления высокотехнологичной медпомощи

Наталья КУЗНЕЦОВА // 13.12.2016
Соответствующий документ подписал премьер-министр правительства России.

Фото: glavarb.ru

Со следующего года в России изменяются правила финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую систему ОМС. Об этом сообщил премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев на видеоселекторном совещании об охране здоровья матери и ребенка.

- Средства Фонда обязательного медицинского страхования на оказание такой помощи будут направляться напрямую федеральным государственным учреждениям,- пояснил Медведев участникам совещения. - То есть не через бюджет, как это делалось раньше, а напрямую соответствующим бюджетополучателям.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

13.12.2016
В Башкирии заработала еще одна ледовая переправа на реке Белой
На сегодняшний день в республике открыты три ледовые переправы из четырех запланированных.

12.12.2016
В Уфе в тестовом режиме заработал Центр обработки вызовов Системы-112
Ожидается, что ежесуточно на работу будут выходить 22 диспетчера.

12.12.2016
В Башкирии под колесами автобуса погибла 52-летняя женщина
Несчастный случай произошел в Кушнаренковском районе.

11.12.2016
Стало известно, когда в Уфу прибудет знаменитый караван Coca-Cola
«Рождественский караван» заедет в детский дом и посетит несколько ледовых городков

11.12.2016
Предприимчивые жители Башкирии решили заработать на истории с бурзянскими школьниками
Предприниматели из Бурзянского района Башкирии начали выпуск сувенирной продукции, по мотивам нашумевшей истории о школьниках с топорами

10.12.2016
Жена водителя, наехавшего на автобус с детьми на трассе в ХМАО, беременна
После того, как женщина узнала о том, что мужа задержали, у нее появилась угроза выкидыша.

09.12.2016
В Уфе беременная девушка нашла в замороженных овощах части грызуна
Ритейлер отозвал всю партию замороженного перца из всех магазинов сети

08.12.2016
В Башкирии ограничили движение на одной из трасс
Оно будет действовать до 1 августа следующего года.

08.12.2016
В Башкирии власти решат жилищные и медицинские проблемы граждан
Решение проблем проконтролирует главный федеральный инспектор.

07.12.2016
ОНФ в Башкирии запустил «Снежный фронт»
«Фронтовики» проверит в регионах качество уборки дорог и тротуаров от снега.

07.12.2016
В Стерлитамаке бизнес решает вопрос утилизации отходов
Производственная мощность предприятия – 200 тысяч тон мусора в год

07.12.2016
В Уфе пройдет международный конгресс ветеринаров
Мероприятие состоится весной следующего года.

07.12.2016
В Башкирии для лечения пожилых разработана особая программа
Власти хотят увеличить продолжительность жизни пожилых людей.

07.12.2016
Число жителей Инорса в Уфе увеличится на 10 тысяч человек
В микрорайоне планируется построить новый жилой квартал.

06.12.2016
В Башкирии дорожники согласились с доводами ОНФ
Активисты Народного фронта выявили нарушения при капремонте участка дороги Р-240.

06.12.2016
Михаил Бабич: «Башнефть» останется «Башнефтью»
Об этом полпред президента России в ПФО заявил на встрече с главными редакторами СМИ Приволжья.

06.12.2016
ОНФ в Башкирии запустил проект «Учение – свет, а у школы – тьма».
«Фронтовики» проверят качество наружного освещения возле школ


  

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Башгоспедуниверситете прошла акция «Мы граждане России»

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"