В России изменятся правила представления высокотехнологичной медпомощи

Наталья КУЗНЕЦОВА

Соответствующий документ подписал премьер-министр правительства России.

Фото: glavarb.ru

Со следующего года в России изменяются правила финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую систему ОМС. Об этом сообщил премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев на видеоселекторном совещании об охране здоровья матери и ребенка.

- Средства Фонда обязательного медицинского страхования на оказание такой помощи будут направляться напрямую федеральным государственным учреждениям,- пояснил Медведев участникам совещения. - То есть не через бюджет, как это делалось раньше, а напрямую соответствующим бюджетополучателям.