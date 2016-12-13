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13 декабря, вторник
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ХРОНОГРАФ
В России изменятся правила представления высокотехнологичной медпомощи// 13.12.2016
Соответствующий документ подписал премьер-министр правительства России.
Фото: glavarb.ru
Со следующего года в России изменяются правила финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую систему ОМС. Об этом сообщил премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев на видеоселекторном совещании об охране здоровья матери и ребенка.
- Средства Фонда обязательного медицинского страхования на оказание такой помощи будут направляться напрямую федеральным государственным учреждениям,- пояснил Медведев участникам совещения. - То есть не через бюджет, как это делалось раньше, а напрямую соответствующим бюджетополучателям.
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