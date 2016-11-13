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13 ноября, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
Страшная авария в Уфе: легковушка снесла дерево и автомобили// 13.11.2016
Водитель в больнице.
Фото: БашДТП
Прошедшей ночью в Уфе произошла страшная авария с участием нескольких машин, сообщается в группе «БашДТП». ДТП произошло на улице Первомайской около магазина «Орленок». Отечественный автомобиль ВАЗ-21114 снес дерево и два автомобиля: Kia и ГАЗель.
Очевидцы сообщают, что водителя отечественного автомобиля зажало между креслом и рулем. Для того, чтобы извлечь его привлекались силы МЧС. В настоящее время он находится в больнице.
Подробности уточняются.
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