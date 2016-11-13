Страшная авария в Уфе: легковушка снесла дерево и автомобили

Водитель в больнице.

Фото: БашДТП

Прошедшей ночью в Уфе произошла страшная авария с участием нескольких машин, сообщается в группе «БашДТП». ДТП произошло на улице Первомайской около магазина «Орленок». Отечественный автомобиль ВАЗ-21114 снес дерево и два автомобиля: Kia и ГАЗель.

Очевидцы сообщают, что водителя отечественного автомобиля зажало между креслом и рулем. Для того, чтобы извлечь его привлекались силы МЧС. В настоящее время он находится в больнице.

Подробности уточняются.