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ХРОНОГРАФ
В Башкирии курсы основ ислама и православия не пользуются популярностью// 13.11.2016
Об этом сообщил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
Фото: http://www.lawinrussia.ru/node/316246
В Башкирии модули по исламу и православию в рамках школьного курса Основ религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) выбирает малое количество учащихся, где больше всего верующих исповедуют именно эти религии, сообщают РИА Новости со ссылкой на митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.
Этот предмет введен в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов. Он подразумевает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю, в Русской православной церкви неоднократно предлагали расширить преподавание основ религиозных культур на другие классы.
- В нашем регионе неоднозначно складывается ситуация в школьной практике ОРКСЭ. Для региона, в котором традиционными конфессиями являются ислам и православие, мы наблюдаем крайне низкий процент выбора этих модулей, — цитирует издание слова митрополита.
При этом он считает важным развитие в регионе исламского образования. По его мнению, "ликвидация духовной безграмотности", в конечном счете, приведет к излечению социальных недугов.
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