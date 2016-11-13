В Уфе горел пассажирский «НЕФАЗ»

12.11.2016

Рустэм Хамитов и Михаил Бабич посетили НПЗ «Башнефть-Новойл» Полпред президента России в ПФО и глава Башкирии ознакомились с работой предприятия

11.11.2016

Аэрофлот отменил рейс из Уфы в Москву на 12 ноября Эти меры приняты в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево.

11.11.2016

В Башкирии живодеры жестоко избили дворняжку У животного - сотрясение мозга и перелом передних конечностей.

11.11.2016

Хамитов и Миллер обсудили газификацию Башкирии Глава республики Рустэм Хамитов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретились в Москве.

09.11.2016

Суд обязал мэрию Уфы обследовать дом на аварийность Ранее межведомственная комиссия администрации признала аварийным только два подъезда в этом доме.

09.11.2016

Путин поручил выплатить 5000 рублей всем категориям пенсионеров Ранее из этого списка были исключены военные пенсионеры и категории, приравненные к ним.