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13 ноября, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
В Уфе горел пассажирский «НЕФАЗ»// 13.11.2016
Никто не пострадал.
Вчера, 12 ноября, в Уфе на улице Сагита Агиша, рядом с остановкой, загорелся пассажирский автобус «Нефаз». Сообщение об этом написали пользователи социальной сети ВК в группе «Уфа Online». Водитель вовремя заметил это и остановил автобус. Никто в ЧП не пострадал
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