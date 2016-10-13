«Советский спорт» запустит стрингерскую сеть

Константин КЛИМОВ

В рамках международного форума «Россия – спортивная держава» прошла стратегическая сессия «Новые медиа и спорт».

Международный форум «Россия – спортивная держава», проходивший с девятого по тринадцатое октября во Владимирской области, собрал на своих площадках более ста экспертов из разных областей.

Одна из самых интересных дискуссий развернулась в рамках стратегической сессии «Новые медиа и спорт». Эксперты практически единогласно пришли к выводу, что так называемые «Новые медиа» постепенно вытесняют традиционные СМИ. Генеральный директор издательского дома «Советский спорт» Игорь Столяров сделал неутешительный прогноз, касающийся продажи прав на трансляции спортивных событий. По его мнению, уже сейчас наблюдается тенденция к снижению стоимости таких продуктов.

- Сегодня доступны десятки способов получения уникального контента: сайты, социальные сети, ролики на youtube, прямые трансляции, организованные зрителями со стадионов, - по мнению Столярова именно соцсети в долгосрочной перспективе вытеснят традиционные СМИ.

Но есть и положительные примеры, основатель агентства «Весь спорт» Андрей Митьков уверен, что социальные сети и их развитие только на пользу журналистам.

- Обычные медиа сейчас не могут быть надёжными партнёрами за редким исключением. И мы выбрали социальные сети- аккаунт Ефимовой, мой аккаунт. Личные аккаунты реально эффективны, но здесь важно наличие фактуры. Например, в снимке, когда Юля плачет. В итоге, ничего не перевирали, а нам успешно удалось донести то, что мы хотели, - рассказал принцип работы с сетями Андрей Митьков.

По мнению спикеров, многие современные СМИ пошли путём миграции в сторону IT-компаний, и создают площадки для обмена контентом с обычными пользователями. А руководитель Digital направления ИД «Советский спорт» Алексей Морозов проанонсировал создание нового и полезного для читателей и журналистов продукта.



- Мы планируем в ближайшее запустить стрингерскую сеть, где каждый наш читатель сможет поделиться интересным и эксклюзивным контентом.

