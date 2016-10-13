Трое призывников из Башкирии будут служить почтальонами

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Вместо армейских казарм молодые ребята попадут в офисы «Почты России».

В осенний призыв 2016 года трое призывников из Башкирии будут проходит альтернативную гражданскую службу на «Почте России». Их ждут специальности почтальона и оператора связи. Сейчас в почтовых отделениях Стерлитамака, Белебея, Давлеканово и Туймазов работают четверо молодых ребят, выбравших альтернативную службу. Об этом сообщает управление федеральной почтовой службы по Башкирии.

Один из них, Корнилий Пугачёв из Давлеканово, стал победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон». И он будет представлять республику на следующем этапе конкурса.

В отличие от годичной службы в армии «альтернативщики» служат 21 месяц.