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ХРОНОГРАФ

Владимира Путина удивила позиция правительства по покупке «Башнефти» «Роснефтью»

Ольга КОРЗИК // 13.10.2016
Владимир Путин отметил, что это решение было продиктовано рядом соображений.

Фото: http://static.kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин рассказал, что был удивлен позицией правительства по покупке «Башнефти» «Роснефтью», сообщает ТАСС. Президент сообщил об этом на форуме «Россия зовет!» вчера, 12 октября.

- Вы знаете, может быть вам покажется странным, я сам был немного удивлен такой позицией правительства, но это действительно позиция правительства РФ, прежде всего его финансово-экономического блока, - цитирует издание слова президента.

Владимир Путин отметил, что такое решение было продиктовано рядом соображений. Президент пояснил, что «Роснефть», также как и другие российские компании с госучастием, не является государственной.

- Она является компанией с контрольным пакетом у государства, но со значительным пакетом, принадлежащим иностранному инвестору, в частности British Petroleum, - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что «Роснефть» предложила самую высокую цену за пакет компании – 330 млрд руб.

- Почему она в состоянии это сделать и почему представители государства в компании не считают это решение для самой компании ущербным? - задал вопрос президент. - Потому что после приобретения "Башнефти" и последующей продажи большого пакета - 19,5% самой "Роснефти" наступает так называемый "синергетический эффект", то есть стоимость этих 19,5% самой "Роснефти" существенным образом вырастает и "Роснефть" имеет возможность не только отбить, простите за моветон, ту небольшую премию, которую она дает государству за приобретение "Башнефти", но и выгодно продать свой собственный пакет.

Глава государства напомнил, что республика обращалась с просьбой сохранить свое влияние на управление пакетом «Башнефти». По словам Путина, «в такой конструкции это возможно».

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