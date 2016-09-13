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13 сентября, вторник
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ХРОНОГРАФ
Прокуратура помогла уфимцам отстоять от сноса два дома// 13.09.2016
Прокуратура через суд устранила нарушения жилищного законодательства.
Фото: pixabay.com
Администрация Советского района Уфы еще в 1999 году признала многоквартирные кирпичные дома №78/80 и 74/76 на бульваре Ибрагимова аварийными и подлежащими сносу. Жильцы в состав межведомственной комиссии, которая принимает решения по сносу, включены не были. В этом году собственникам этих домов отправили уведомления о расселении. Граждане не согласились с принятым решением и обратились в надзорное ведомство.
Чтобы защитить жилищные права граждан, прокуратура обратилась с заявлением в суд, чтобы признать заключение межведомственной комиссии и постановление администрации недействительными.
- В ходе судебного разбирательства была проведена строительно-техническая экспертиза домов, согласно заключению которой, строительный износ домов не превышает 56 процентов. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Теперь, получается, дома сносить не будут.
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