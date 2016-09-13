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ХРОНОГРАФ

В Башкирии директор школы чуть не выгнал учеников в соседнюю деревню

Злата ЗУКОВИЧ // 13.09.2016
Ему помешали это сделать родители учащихся и прокуратура.

Фото: pixabay.com

Директор общеобразовательной школы в селе Юсупово Дюртюлинского района Башкирии получил от прокуратуры предупреждение о недопустимости нарушения закона. Руководство школы планировало закрыть пятый и восьмые классы из-за низкой наполняемости и отправить детей в школу в соседнюю деревню.

По закону классы запрещено закрывать без согласия родителей. Коллективное обращение в прокуратуру родителей учащихся этой школы спасло ситуацию.

 - После прокурорского вмешательства ученики продолжили учебу в родной школе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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