Бывшего игрока ХК «Салават Юлаев» нашли мертвым

Злата ЗУКОВИЧ

Хоккеист четыре года играл в уфимском хоккейном клубе.

Фото: wikipedia.org

10 сентября 2016 года в Новосибирске на детской площадке одного из домов по улице Немировича-Данченко обнаружили тело 39-летнего Петра Девяткина с признаками асфиксии, сообщает РИА Новости. На месте трагедии нашли предсмертную записку.

Брат хоккеиста Петра Девяткина рассказал, что в предсмертной записке, найденной на месте обнаружения тела спортсмена, упоминаются долги. Об этом сообщает Life. Life передает, что речь идет о долгах по кредитам и невозможности найти работу, которая бы позволила содержать семью.

По предварительным данным, Петр Девяткин приехал в Новосибирск к родственникам из Сахалина, где работал тренером по хоккею. Как сообщают в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области, сейчас проводится доследственная проверка.

В команде «Салават Юлаев» нападающий Петр Девяткин играл с 1996 по 2000 год. Сам он родом из Казахстана. Его карьера в хоккее началась в 1994 году и закончилась в 2007. Девяткин — чемпион России по хоккею 1995 года в составе московского «Динамо», участник зимних Олимпийских игр -1998 в японском Нагано в составе сборной Казахстана.