|
13 сентября, вторник
|
ХРОНОГРАФ
Бывшего игрока ХК «Салават Юлаев» нашли мертвым// 13.09.2016
Хоккеист четыре года играл в уфимском хоккейном клубе.
Фото: wikipedia.org
10 сентября 2016 года в Новосибирске на детской площадке одного из домов по улице Немировича-Данченко обнаружили тело 39-летнего Петра Девяткина с признаками асфиксии, сообщает РИА Новости. На месте трагедии нашли предсмертную записку.
Брат хоккеиста Петра Девяткина рассказал, что в предсмертной записке, найденной на месте обнаружения тела спортсмена, упоминаются долги. Об этом сообщает Life. Life передает, что речь идет о долгах по кредитам и невозможности найти работу, которая бы позволила содержать семью.
По предварительным данным, Петр Девяткин приехал в Новосибирск к родственникам из Сахалина, где работал тренером по хоккею. Как сообщают в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области, сейчас проводится доследственная проверка.
В команде «Салават Юлаев» нападающий Петр Девяткин играл с 1996 по 2000 год. Сам он родом из Казахстана. Его карьера в хоккее началась в 1994 году и закончилась в 2007. Девяткин — чемпион России по хоккею 1995 года в составе московского «Динамо», участник зимних Олимпийских игр -1998 в японском Нагано в составе сборной Казахстана.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
13.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии сельчане обратились в прокуратуру после захвата кооператива
13.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Цирк, да и только: в уфимском парке пустили воду в осушённое озеро
13.09.2016 // СПОРТ
Завтра на матч «Салавата Юлаева» дети смогут пойти бесплатно
13.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Бывшего депутата горсовета Уфы будут судить за мошенничество
13.09.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии ожидается усиление ветра
13.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Ялалов - ремонтникам: Буду дубинку в руки брать и по головам стучать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте